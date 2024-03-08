فيديو. شركة لوفتهانزا توقف رحلاتها في مطار فرانكفورت مع بدء إضراب للنقابات مدة يومين

تأثر ملايين المسافرين في جميع أنحاء ألمانيا بالإضرابات مرة أخرى، بعد أن دعت نقابتان إلى إضراب لمدة يومين بسبب الأجور وظروف العمل. وقد تأثر السفر الجوي بشدة، إذ توقف الموظفون على الأرض في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن العمل في الصباح الباكر،وأدت الإضرابات إلى اختناقات مرورية في المدن وعلى الطرق السريعة، ونقص في عدد السيارات التشاركية وتأجيرها، وحاول ركاب الطائرات دون جدوى، إعادة حجز الرحلات للوصول إلى وجهاتهم.

تأثر ملايين المسافرين في جميع أنحاء ألمانيا بالإضرابات مرة أخرى، بعد أن دعت نقابتان إلى إضراب لمدة يومين بسبب الأجور وظروف العمل. وقد تأثر السفر الجوي بشدة، إذ توقف الموظفون على الأرض في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن العمل في الصباح الباكر،وأدت الإضرابات إلى اختناقات مرورية في المدن وعلى الطرق السريعة، ونقص في عدد السيارات التشاركية وتأجيرها، وحاول ركاب الطائرات دون جدوى، إعادة حجز الرحلات للوصول إلى وجهاتهم.