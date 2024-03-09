فيديو. فلسطينيون يؤدون صلاتهم على ركام المساجد المدمرة

وذكرت السلطات الفلسطينية في وقت سابق، أن إسرائيل دمرت ألف مسجد خلال حربها الدامية على قطاع غزة ردًا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وفي رفح، تجمع المصلون، بينهم أطفال، لأداء صلاة الجمعة وسط أنقاض مسجد الفاروق.