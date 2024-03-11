فيديو. شاهد: رغم التحديات الاقتصادية.. سوق طهران يكتظ بالمحتفلين بشهر رمضان

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بحلول شهر رمضان، أقدس شهر في التقويم الإسلامي. عادة، في إيران، يتوجه الناس إلى سوق تجريش التقليدي بطهران، لشراء الفواكه والتمور والمكسرات. ويعد التمر والمكسرات من الأطعمة المفضلة لدى الإيرانيين لرفع مستويات الطاقة وهذا العام، يتزامن العام الفارسي الجديد " نوروز"، مع شهر رمضان. ويحتفل بعيد "نوروز"، أو "اليوم الجديد" باللغة الفارسية، حوالي 300 مليون شخص في إيران وخارجها، ويوافق يوم 20 آذار/ مارس.

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بحلول شهر رمضان، أقدس شهر في التقويم الإسلامي. عادة، في إيران، يتوجه الناس إلى سوق تجريش التقليدي بطهران، لشراء الفواكه والتمور والمكسرات. ويعد التمر والمكسرات من الأطعمة المفضلة لدى الإيرانيين لرفع مستويات الطاقة وهذا العام، يتزامن العام الفارسي الجديد " نوروز"، مع شهر رمضان. ويحتفل بعيد "نوروز"، أو "اليوم الجديد" باللغة الفارسية، حوالي 300 مليون شخص في إيران وخارجها، ويوافق يوم 20 آذار/ مارس.