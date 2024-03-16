فيديو. شاهد: المئات يحتفلون باليوم العالمي للنوم بقيلولة جماعية في مكسيكو سيتي

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افترش المئات من الأشخاص الأرض وحصائر اليوجا الزرقاء الزاهية وارتدوا أقنعة النوم ووسائد السفرعند قاعدة النصب التذكاري الشهير للثورة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي لأخذ قيلولة جماعية احتفالاً باليوم العالمي للنوم.