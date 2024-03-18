الاحتفالات في اليابان
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فيديو. شاهد: احتفالات في طوكيو بعيد القديس باتريك

وارتدى الممثلون ملابس خضراء وأزهار النفل، لتحية المتفرجين الذين اصطفوا في الشوارع وهم يلوحون بالأعلام.

وارتدى الممثلون ملابس خضراء وأزهار النفل، لتحية المتفرجين الذين اصطفوا في الشوارع وهم يلوحون بالأعلام.

يعد موكب عيد القديس باتريك في طوكيو هو الأكبر في اليابان، لكن الاحتفالات أقيمت أيضًا في مدن أخرى بما في ذلك ناغويا وتشيبا.

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