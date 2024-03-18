فيديو. مسيرة في كييف للمطالبة ببذل مزيد من الجهود للإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين

شارك مئات الأشخاص في كييف، في مسيرة نظمتها مجموعة "عائلات أزوفستال"، للمطالبة ببذل المزيد من الجهود لإعادة أسرى الحرب الأوكرانيين إلى وطنهم. وسار متظاهرون في أنحاء العاصمة الأوكرانية ملوحين بلافتات احتجاجية، بينما وقف آخرون في وسط المدينة، ملفوفين بالأعلام الأوكرانية وحاملين رسائل دعم للمفقودين. واتهم المتظاهرون روسيا بالفشل في الوفاء بوعودها، بمعاملة أسرى الحرب بموجب قواعد اتفاقية جنيف، وحثوا الحكومة الأوكرانية على تكثيف الجهود لضمان إطلاق سراحهم.

شارك مئات الأشخاص في كييف، في مسيرة نظمتها مجموعة "عائلات أزوفستال"، للمطالبة ببذل المزيد من الجهود لإعادة أسرى الحرب الأوكرانيين إلى وطنهم. وسار متظاهرون في أنحاء العاصمة الأوكرانية ملوحين بلافتات احتجاجية، بينما وقف آخرون في وسط المدينة، ملفوفين بالأعلام الأوكرانية وحاملين رسائل دعم للمفقودين. واتهم المتظاهرون روسيا بالفشل في الوفاء بوعودها، بمعاملة أسرى الحرب بموجب قواعد اتفاقية جنيف، وحثوا الحكومة الأوكرانية على تكثيف الجهود لضمان إطلاق سراحهم.