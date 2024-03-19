فيديو. احتجاج "التظاهر بالموت" في إسبانيا تنديداً بوحشية الحرب على قطاع غزة

طالب آلاف المحتجين في إسبانيا بوضع حد لما سموه "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، من خلال تظاهرة نظموها على ساحل سان سيباستيان في إقليم الباسك، تظاهروا فيها بالموت. ودعت مجموعة من الفنانين إلى هذا الاحتجاج، وسار المتظاهرون من ألديردي إيدر إلى بيني ديل فينتو، حيث استلقوا على الأرض بجانب لافتة كبيرة مستوحاة من لوحة غرنيكا لبيكاسو. وذكرت تقارير إسبانية أن ممثلين عن النقابات العمالية ونحو 300 فنان شاركوا في هذا الاحتجاج.

طالب آلاف المحتجين في إسبانيا بوضع حد لما سموه "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، من خلال تظاهرة نظموها على ساحل سان سيباستيان في إقليم الباسك، تظاهروا فيها بالموت. ودعت مجموعة من الفنانين إلى هذا الاحتجاج، وسار المتظاهرون من ألديردي إيدر إلى بيني ديل فينتو، حيث استلقوا على الأرض بجانب لافتة كبيرة مستوحاة من لوحة غرنيكا لبيكاسو. وذكرت تقارير إسبانية أن ممثلين عن النقابات العمالية ونحو 300 فنان شاركوا في هذا الاحتجاج.