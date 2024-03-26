فيديو. موسكو... تأبين مؤثر أمام قبر المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني بعد أربعين يومًا على وفاته

حضرت والدة أليكسي نافالني، أشد معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسم جُنّاز الأربعين لابنها في المقبرة التي دُفن فيها قبل أكثر من شهر. وتوفي نافالني في 16 شباط / فبراير في أحد سجون القطب الشمالي في ظروف لا تزال غامضة.

وألقت والدته لودميلا نافالنايا وزوجته يوليا نافالنايا والعديد من زعماء العالم، باللوم على الرئيس الروسي في وفاته.

وأمام جمع من أنصاره، علقت والدة نافالني على الهجوم الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية قبل أيام، مشيرة إلى أن ابنها أليكسي نافالني كان سيعرب عن تعازيه للضحايا والجرحى، لو كان حيًّا.