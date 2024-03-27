فيديو. ألسنة اللهب تلتهم الغابات في 18 ولاية مكسيكية

ذكرت السلطات المكسيكية، الثلاثاء، أن عدد الولايات المتضررة من حرائق الغابات التي دمرت مئات الهكتارات في المكسيك ارتفع إلى 18 ولاية، متجاوزة أرقام اليوم السابق. وقالت الوكالة الحكومية المسؤولة عن الحفاظ على الغابات في المكسيك إن 95 حريقاً ينشط حالياً في البلاد ويؤثر على 3049 هكتارا. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات. وتحدث موجة حرائق الغابات هذه وسط موجة جفاف شديدة تضرب عدة مناطق مكسيكية.

ذكرت السلطات المكسيكية، الثلاثاء، أن عدد الولايات المتضررة من حرائق الغابات التي دمرت مئات الهكتارات في المكسيك ارتفع إلى 18 ولاية، متجاوزة أرقام اليوم السابق. وقالت الوكالة الحكومية المسؤولة عن الحفاظ على الغابات في المكسيك إن 95 حريقاً ينشط حالياً في البلاد ويؤثر على 3049 هكتارا. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات. وتحدث موجة حرائق الغابات هذه وسط موجة جفاف شديدة تضرب عدة مناطق مكسيكية.