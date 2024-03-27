فيديو. النفار أو المسحراتي.. منادٍ رمضاني تقليدي يجوب شوارع الرباط لإيقاظ الناس قبل صلاة الفجر

النفار، المعروف أيضًا باسم المسحراتي، هي مهنة موسمية تظهر سنويًا خلال شهر رمضان المبارك في المغرب. ويعمل النفار لمدة شهر ويتوقف عن العمل فور الإعلان عن عيد الفطر. يسير النفار في الدروب والأزقة في الفجر، ابتداء من الثالثة صباحًا، وهو يعزف لحنًا معينًا بآلة طويلة تشبه البوق لإيقاظ الناس لتناول وجبة السحور قبل أن يبدأ المسلمون يوم صيامهم خلال شهر رمضان.

النفار هي التسمية المغربية للمسحراتي، ولكن اسم هذه المهنة يختلف من بلد إلى آخر. وهي تحمل نفس اسم الآلة باللغة العربية المغربية. وهذه المهنة التي كانت من بين التقاليد الرمضانية واسعة الانتشار في الماضي، أصبحت نادرة اليوم، حيث اختفت تدريجيًا مع ظهور التكنولوجيا والمناطق الحضرية الجديدة.