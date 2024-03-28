فيديو. لحظة فقدان التحكم بسفينة شحن واصطدامها بالجسر الذي انهار في بالتيمور

انهار الثلاثاء جسر فرانسيس سكوت كي في بالقرب من ميناء بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما فقدت سفينة شحن السيطرة على سرعتها واصطدمت به. وأدى الحادث إلى إغلاق الملاحة بالميناء إلى أجل غير مسمى حتى يتسنى تحريك السفينة المحطمة وإزالة أكثر من 50 حاوية كانت تحمل وقودًا على متن السفينة وسقطت في المياه إثر اصطدامها بالجسر.

انهار الثلاثاء جسر فرانسيس سكوت كي في بالقرب من ميناء بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما فقدت سفينة شحن السيطرة على سرعتها واصطدمت به. وأدى الحادث إلى إغلاق الملاحة بالميناء إلى أجل غير مسمى حتى يتسنى تحريك السفينة المحطمة وإزالة أكثر من 50 حاوية كانت تحمل وقودًا على متن السفينة وسقطت في المياه إثر اصطدامها بالجسر.