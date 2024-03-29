فيديو. فيديو: مقتل شخص على الأقل في أول قصف روسي لخاركيف منذ 2022

قُتل شخص على الأقل وأصيب 16 آخرون يوم الأربعاء في أول قصف روسي لمدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا منذ 2022.

وفوجئ السكان بالضربة الروسية التي تسببت بأضرار في مبانٍ سكنية وخاصة مبنى معهد جراحات الطوارئ في المدينة.