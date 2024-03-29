آثار القصف الروسي على خاركيف
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فيديو. فيديو: مقتل شخص على الأقل في أول قصف روسي لخاركيف منذ 2022

قُتل شخص على الأقل وأصيب 16 آخرون يوم الأربعاء في أول قصف روسي لمدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا منذ 2022.

قُتل شخص على الأقل وأصيب 16 آخرون يوم الأربعاء في أول قصف روسي لمدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا منذ 2022.

وفوجئ السكان بالضربة الروسية التي تسببت بأضرار في مبانٍ سكنية وخاصة مبنى معهد جراحات الطوارئ في المدينة.

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