فيديو. دمار كبير خلفته الغارات الجوية الإسرائيلية على دير البلح

أظهر فيديو نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الإثنين، مشاهد الدمار التي خلفتها الغارات تاجوية الإسرائيلية على دير البلح. وأظهرت اللقطات السكان وهم يتفقدون أنقاض منازلهم في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط غزة. وقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف إسرائيلي لمنزل في المخيم خلال نهاية الأسبوع، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية. وقالت وزارة الصحة في القطاع، الأحد، إن عدد القتلى منذ أن شنت إسرائيل الحرب على القطاع، تجاوز حتى الآن 32782 شخصاً، أغلبهم من النساء والأطفال.

أظهر فيديو نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الإثنين، مشاهد الدمار التي خلفتها الغارات تاجوية الإسرائيلية على دير البلح. وأظهرت اللقطات السكان وهم يتفقدون أنقاض منازلهم في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط غزة. وقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف إسرائيلي لمنزل في المخيم خلال نهاية الأسبوع، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية. وقالت وزارة الصحة في القطاع، الأحد، إن عدد القتلى منذ أن شنت إسرائيل الحرب على القطاع، تجاوز حتى الآن 32782 شخصاً، أغلبهم من النساء والأطفال.