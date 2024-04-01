فيديو. شاهد: مسيحيو العراق يحتفلون بعيد رأس السنة الآشورية "أكيتو"

تحتفل الطوائف المسيحية من الآشوريين والسريان والكلدان، بعيد "أكيتو" القديم، في محافظة دهوك شمال العراق، ويصادف الأول من نيسان/ أبريل بداية العام الجديد في الحضارتين البابلية والآشورية، مما يجعل هذا هذا بداية العام 6774. ومن مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، الخروج إلى الطرقات بالزي التراثي والرقص التقليدي. و"أكيتو"، هو اسم معبد بابلي خارج مدينة بابل في بلاد ما بين النهرين (العراق)، وهو عيد الربيع في بلاد ما بين النهرين القديمة أيضاً.

تحتفل الطوائف المسيحية من الآشوريين والسريان والكلدان، بعيد "أكيتو" القديم، في محافظة دهوك شمال العراق، ويصادف الأول من نيسان/ أبريل بداية العام الجديد في الحضارتين البابلية والآشورية، مما يجعل هذا هذا بداية العام 6774. ومن مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، الخروج إلى الطرقات بالزي التراثي والرقص التقليدي. و"أكيتو"، هو اسم معبد بابلي خارج مدينة بابل في بلاد ما بين النهرين (العراق)، وهو عيد الربيع في بلاد ما بين النهرين القديمة أيضاً.