فيديو. أمام حشود غفيرة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة سلام في قدّاس عيد الفصح

أثناء ترؤسه قداس أحد الفصح في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وجه البابا فرنسيس دعوة قوية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، في خطاب تطرق فيه كذلك إلى الأوضاع في سوريا ولبنان وهايتي والقارة الإفريقية، ودعا فيه إلى السلام وإنهاء التسليح.

وبدا البابا فرنسيس في حالة جيدة، على الرغم من ترأسه العشية الفصحية في كاتدرائية القديس بطرس في روما، مساء أمس، لأكثر من ساعتين ونصف.

وحضر القداس حوالي 30 ألف شخص، واحتشد المزيد شارع فيا ديلا كونسيلياتزيوني المؤدي إلى الساحة. ويُعد قداس عيد الفصح أحد أهم المواعيد في التقويم الليتورجي، حيث يحتفل فيه المؤمنون بقيامة المسيح بعد صلبه.