فيديو. وصول ألف مهاجر خلال يوم واحد إلى لامبيدوزا.. مرسى الغرقى وجزيرة أحلام المهاجرين

ساهم الطقس المعتدل والبحر الهادئ في استئناف وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى لامبيدوزا، وقد تمّ إنقاذ عشرات القوارب الصغيرة المتهالكة، المتجهة من ليبيا وتونس قبالة الجزيرة الإيطالية الصغيرة خلال الليل أيضًا.

وفي غضون 18 ساعة فقط، بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس، وصل 880 شخصًا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتونس والمغرب وسوريا إلى لامبيدوزا. وتّم فعلًا نقل 240 منهم بواسطة العبارة "سانسوفينو" إلى بورتو إمبيدوكلي لتخفيف الاكتظاظ على مركز الاستقبال المحلي الذي يمكن أن يستوعب 400 شخص كحد أقصى ويستضيف حاليًا حوالى ألف شخص.