فيديو. كريستيانا "البلدة الحرة" في كوبنهاغن تريد وضع حد للاتجار بالمخدرات

يسعى البوهيميون الذين استولوا على قاعدة بحرية مهجورة في كوبنهاغن منذ أكثر من 50 عامًا، وحولوها إلى مجتمع حر يتمتع بحكم ذاتي، يعرف باسم كريستيانيا، أن يطردوا المجرمين الذين يسيطرون على سوق الحشيش المستفحل في المنطقة، من خلال حفر الشارع المرصوف بالحصى حيث يتم تداول المخدرات علانية.

على مر السنين، كانت هناك العديد من المحاولات لوقف مبيعات الحشيش غير القانونية التي غالبًا ما كانت تنتهي باشتباكات عنيفة بين العصابات الإجرامية والشرطة، ثم سرعان ما تستأنف التجارة بعد ذلك.

يوم السبت، بدأالسكان في حفر شارع "بوشر" ليتمكنوا بعد ذلك من الحصول على الأموال الحكومية المخصصة لتجديد المنطقة، وليحافظوا على استقلاليتهم لكن ضمن حدود ما تسمح به قوانين البلاد.