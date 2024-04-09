فيديو. القوات الإسرائيلية تخلف الخراب والدمار في خان يونس بعد انسحابها

صدم الفلسطينيون بالحالة التي وجدوا عليها مدينتهم خان يونس، التي لم يعد بالإمكان التعرف عليها يوم الإثنين بينما كانوا يتدفقون ما تبقى من البيوت المدمرة، جراء قصف القوات الإسرائيلية التي انسحبت من خان يونس جنوب غزة يوم الأحد، بعد أشهر من القتال والقصف. وقد جاء أولئك الذين عادوا إلى خان يونس على ظهور المركبات والشاحنات وعربات تجرها الحمير، وحتى سيرًا على الأقدام، ليشهدوا الدمارالمعبر عن أكثر الهجمات العسكرية تدميراً وفتكاً في العالم في العقود الأخيرة، مما جعل معظم المنطقة الساحلية الصغيرة غير صالحة للعيش، بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

صدم الفلسطينيون بالحالة التي وجدوا عليها مدينتهم خان يونس، التي لم يعد بالإمكان التعرف عليها يوم الإثنين بينما كانوا يتدفقون ما تبقى من البيوت المدمرة، جراء قصف القوات الإسرائيلية التي انسحبت من خان يونس جنوب غزة يوم الأحد، بعد أشهر من القتال والقصف. وقد جاء أولئك الذين عادوا إلى خان يونس على ظهور المركبات والشاحنات وعربات تجرها الحمير، وحتى سيرًا على الأقدام، ليشهدوا الدمارالمعبر عن أكثر الهجمات العسكرية تدميراً وفتكاً في العالم في العقود الأخيرة، مما جعل معظم المنطقة الساحلية الصغيرة غير صالحة للعيش، بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.