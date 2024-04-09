فيديو. قرود تايلاند.. من جاذبين للسياح إلى مشاغبين يثيرون الفوضى

تعتبر قرود المكاك التي تجوب مقاطعة لوببوري في تايلاندا رمزاً للثقافة المحلية وعامل جذب سياحي رئيسياً، لكنها كثيرًا ما تحاول انتزاع الطعام من البشر، مما يؤدي أحيانًا إلى مشاجرات وإصابة الناس بجروح تتفاوت مخاطرها.

وبعد سنوات من المواجهات الخطرة مع السكان والزوار، ضاق الناس ذرعاً بالقرود، وألقى البعض باللائمة على السياح الذين يطعمونها،حيث يقولون إن ذلك يجذب القرود إلى المدينة ويزيد من أعدادها، فضلاً عن اعتيادها على الحصول على الطعام من البشر.

لذلك قرر مسؤولو الحياة البرية التايلاندية جمع حوالي 2500 قرد ووضعها في حظيرة ضخمة، وقد تم إطلاق حملة رسمية لاصطياد القرود، مع إعطاء الأولوية للذكور الأكثر عدوانية من فصيلة ألفا. وسيتم إعداد أقفاص منفصلة لفرق مختلفة من القرود لمنعها من القتال.