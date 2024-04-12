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وسط بوينس آيرس
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فيديو. مظاهرات وصدامات في بوينس آيرس ضد إجراءات التقشف الحكومية

تظاهر مئات الأشخاص وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يوم الأربعاء، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة. واشتبكت حركات شعبية مع الشرطة لتي استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، بعد تجمعهم أمام مؤسسات حكومية وإغلاق الشوارع الرئيسية في المدينة. وقد مكّن البروتوكول الأمني، الذي دخل حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تولي خافيير مايلي منصبه كرئيس للوزراء، القوات الفيدرالية من إخلاء أو تفريق المتظاهرين الذين يعرقلون حركة المرور، الأمر الذي اعتبره ناشطون يقيد الحريات.

تظاهر مئات الأشخاص وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يوم الأربعاء، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة. واشتبكت حركات شعبية مع الشرطة لتي استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، بعد تجمعهم أمام مؤسسات حكومية وإغلاق الشوارع الرئيسية في المدينة. وقد مكّن البروتوكول الأمني، الذي دخل حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تولي خافيير مايلي منصبه كرئيس للوزراء، القوات الفيدرالية من إخلاء أو تفريق المتظاهرين الذين يعرقلون حركة المرور، الأمر الذي اعتبره ناشطون يقيد الحريات.

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