فيديو. حديقة الحيوانات في كولونيا تكشف عن صغار السُرقاط المولودة حديثًا

كشفت حديقة حيوان في مدينة كولونيا غرب ألمانيا يوم الخميس النقاب عن ثلاثة من صغار السُرقاط (الميركات) حديثة الولادة يوم الخميس. وكان أنثى السرقاط التي أطلق عليها اسم "بابيتيه" قد أنجبت الصغار في شباط / فبراير داخل كهف حفرته بنفسها، وفقًا لحديقة الحيوان. وتلد "بابيتيه" كل مرة صغيريْن إلى خمسة صغار، بواقع عدة مرات في السنة. وتبلغ فترة الحمل 77 يومًا.

كشفت حديقة حيوان في مدينة كولونيا غرب ألمانيا يوم الخميس النقاب عن ثلاثة من صغار السُرقاط (الميركات) حديثة الولادة يوم الخميس. وكان أنثى السرقاط التي أطلق عليها اسم "بابيتيه" قد أنجبت الصغار في شباط / فبراير داخل كهف حفرته بنفسها، وفقًا لحديقة الحيوان. وتلد "بابيتيه" كل مرة صغيريْن إلى خمسة صغار، بواقع عدة مرات في السنة. وتبلغ فترة الحمل 77 يومًا.