فيديو. تايلاند تضع خطة لإنهاء الحرب الأهلية مع "القردة"

تم إطلاق حملة رسمية بهدف القضاء على الفوضى العارمة التي تسببها القردة في تايلندا لاصطياد مع أولوية لاصطياد ذكور "ألفا" الأكثر عدوانية. وتمكنت من اصطياد 37 قردا تم وضع معظمها تحت رعاية مؤسسات الحياة البرية في مقاطعة سارابوري.

وقال أثابول تشارونشونسا، المدير العام لإدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية إن السلطات تخطط لجمع نحو 2500 قرد في المناطق الحضرية ووضعهم في حظائر ضخمة.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، احتفل المسلمون في الهند بهذه المناسبة الدينية، حيث أدوا صلاة العيد في المسجد الجامع التاريخي في نيودلهي، وهو مسجد بني في القرن السابع عشر.

ويشكل المسلمون 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وهم أكبر أقلية في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.