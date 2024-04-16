فيديو. شاهد: توثيق الوصفات الشعبية في المطبخ الإيطالي لمدينة سانسيبولكرو

تشتهر مدينة سانسيبولكرو الإيطالية بمطبخها الغني بالأطباق الإيطالية اللذيدة. وتظهر اللقطات المصورة تسجيلا لوصفات الجدات القديمة والتي تشمل صناعة المعكرونة بأنواعها المختلفة.
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تشتهر مدينة سانسيبولكرو الإيطالية بمطبخها الغني بالأطباق الإيطالية اللذيدة. وتظهر اللقطات المصورة تسجيلا لوصفات الجدات القديمة والتي تشمل صناعة المعكرونة بأنواعها المختلفة.
تشتهر مدينة سانسيبولكرو الإيطالية بمطبخها الغني بالأطباق الإيطالية اللذيدة. وتظهر اللقطات المصورة تسجيلا لوصفات الجدات القديمة والتي تشمل صناعة المعكرونة بأنواعها المختلفة.