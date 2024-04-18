فيديو. تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر تجمع عدد من راقصي الباليه في نيويورك

احتشد خمسمائة راقص وراقصة باليه أمام فندق بلازا الشهير في مدينة نيويورك، لتحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس يوم الأربعاء، لأكبر عدد من الراقصين على منصة الرقص في نفس الوقت لمدة دقيقة واحدة. وجاء الراقصون والراقصات من العديد من الولايات الأمريكية وبلدان حول العالم. الرقم القياسي الذي يجب تحطيمه هو 306 الذي تم تسجيله سنة 2019، والنتيجة النهائية كانت 353 راقص.

احتشد خمسمائة راقص وراقصة باليه أمام فندق بلازا الشهير في مدينة نيويورك، لتحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس يوم الأربعاء، لأكبر عدد من الراقصين على منصة الرقص في نفس الوقت لمدة دقيقة واحدة. وجاء الراقصون والراقصات من العديد من الولايات الأمريكية وبلدان حول العالم. الرقم القياسي الذي يجب تحطيمه هو 306 الذي تم تسجيله سنة 2019، والنتيجة النهائية كانت 353 راقص.