فيديو. مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين إثر هجوم صاروخي على منطقة دنيبرو بوسط أوكرانيا

قال مسؤولون محليون أوكرانيون، إن صواريخ روسية استهدفت مدنًا في منطقة دنيبرو وسط أوكرانيا، وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا وطفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة 28 آخرين، ولحقت أضرار بمرافق البنية التحتية الحيوية. وأعلن حاكم المنطقة سيرغي ليساك، أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 صاروخا من أصل 16 وتسع طائرا مسيرة، من أصل عشرة هاجمت المنطقة.

قال مسؤولون محليون أوكرانيون، إن صواريخ روسية استهدفت مدنًا في منطقة دنيبرو وسط أوكرانيا، وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا وطفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة 28 آخرين، ولحقت أضرار بمرافق البنية التحتية الحيوية. وأعلن حاكم المنطقة سيرغي ليساك، أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 صاروخا من أصل 16 وتسع طائرا مسيرة، من أصل عشرة هاجمت المنطقة.