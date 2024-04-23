فيديو. طقوس العالم بالاحتفال بيوم الأرض.. رقص وحملات شعبية وعروض أزياء

نظّم ناشطون مدافعون عن البيئة في جميع أنحاء العالم فعاليات متنوعة احتفالًا بيوم الأرض، الذي يصادف الثاني والعشرين من أبريل من كل عام. وقد ركزت هذه الفعاليات على تسليط الضوء على القضايا البيئية الملحة، وتعزيز الوعي بضرورة حماية كوكبنا.

في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية أقيم عرض أزياء فريد من نوعه حيث تم تصميم جميع الملابس من النفايات البلاستيكية، في رسالة قوية حول إعادة التدوير واستخدام المواد المعاد تدويرها.

وفي مدينة لاغوس، نيجيريا، قام عشرات المتطوعين بجمع العبوات البلاستيكية من أحد الأسواق، وذلك في بلد يُنتج سنويًا أكثر من مليوني طن من النفايات البلاستيكية، حيث تُشكل النفايات البلاستيكية 15٪ من إجمالي النفايات في ولاية لاغوس وحدها.

هذا وفي المكسيك، كرمت مجموعات تسعى للحفاظ على الثقافة المكسيكية أمنا الأرض من خلال عرض ثقافي في مكسيكو سيتي. كما بدأت الاحتفالات بيوم الأرض في المكسيك برقصة على أنغام تلالوك، إله المطر.