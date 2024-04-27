فيديو. مظاهرة ضد خطة الحكومة لتمديد استخدام محطة "مانشان" للطاقة النووية في جنوب تايوان

خرج حوالي 300 شخص في مظاهرة ضد خطة الحكومة لتمديد استخدام محطة مانشان للطاقة النووية، المعروفة أيضًا باسم "محطة الطاقة النووية الثالثة"، في جنوب تايوان.

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لقرار المشرعين بتوسيع استخدام محطة مانشان، التي تُعدّ ثالث محطة للطاقة النووية في البلاد. وارتدى المتظاهرون معاطف المطر والقبعات المصنوعة من القش، واستلقوا على الأرض تحت المطر، بينما كانت مكبرات الصوت تبث رسالة تحذير تحاكي تسربًا نوويًا.

وتضم تايوان أربع محطات للطاقة النووية في الوقت الحالي، محطتان للطاقة النووية قيد الخروج من الخدمة (محطة جينشان وونشان)، ومحطة واحدة قيد الاستخدام وهي محطة مانشان للطاقة النووية، تم تشغيلها عام 1984، وتخضع حاليًا لخطة تمديد عمرها التشغيلي، ومحطة واحدة تم تعليق بنائها في أبريل 2014 بعد احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للطاقة النووية.