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موجة حر شديدة تجتاح الفلبين
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فيديو. الفيلبين: الحر يغلق المدارس.. والسائقون يضربون احتجاجا على خطة حكومية

أغلقت المدارس العامة في جميع أنحاء الفيلبين ليومين بسبب موجة الحر الشديد وإضراب سائقي وسائل النقل العام.

أغلقت المدارس العامة في جميع أنحاء الفيلبين ليومين بسبب موجة الحر الشديد وإضراب سائقي وسائل النقل العام.

وأمرت وزارة التعليم الطلاب في أكثر من 47 ألف مدرسة عامة باللجوء إلى التعليم عن بعد بسبب المخاطر الصحية المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب إضراب لمدة ثلاثة أيام يبدأ يوم الإثنين من قبل السائقين الفقراء الذين يعارضون خطة حكومية قد تلغي سياراتهم.

ولجأت حشود كبيرة إلى مراكز التسوق المكيفة في مانيلا بحثًا عن الراحة والبرودة. وبلغت درجات الحرارة في مانيلا 38.8 درجة مئوية يوم السبت، وهو رقم قياسي. وتعد الفيلبين من بين الدول الأكثر تضررًا من الطقس الحار في جنوب شرق آسيا.

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