فيديو. فنانو الشارع يُحوِّلون العاصمة الإسبانية مدريد إلى رواق للفنون في الهواء الطلق

ملأت الألوان الزاهية والبديعة شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، بفضل مهرجان "بنتا مالاسانيا للفنون الحضرية" الذي وقع تنظيمه نهاية الأسبوع الماضي، حيث حَوَّل أكثر من مائة فنان من مختلف أنحاء العالم فضاءات أعارها لهم التجَّار والأهالي، إلى لوحات منسوجة من وحي خيالهم.

ملأت الألوان الزاهية والبديعة شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، بفضل مهرجان "بنتا مالاسانيا للفنون الحضرية" الذي وقع تنظيمه نهاية الأسبوع الماضي، حيث حَوَّل أكثر من مائة فنان من مختلف أنحاء العالم فضاءات أعارها لهم التجَّار والأهالي، إلى لوحات منسوجة من وحي خيالهم.