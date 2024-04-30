EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
مدريد - إسبانيا
no comment

فيديو. فنانو الشارع يُحوِّلون العاصمة الإسبانية مدريد إلى رواق للفنون في الهواء الطلق

ملأت الألوان الزاهية والبديعة شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، بفضل مهرجان "بنتا مالاسانيا للفنون الحضرية" الذي وقع تنظيمه نهاية الأسبوع الماضي، حيث حَوَّل أكثر من مائة فنان من مختلف أنحاء العالم فضاءات أعارها لهم التجَّار والأهالي، إلى لوحات منسوجة من وحي خيالهم.

ملأت الألوان الزاهية والبديعة شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، بفضل مهرجان "بنتا مالاسانيا للفنون الحضرية" الذي وقع تنظيمه نهاية الأسبوع الماضي، حيث حَوَّل أكثر من مائة فنان من مختلف أنحاء العالم فضاءات أعارها لهم التجَّار والأهالي، إلى لوحات منسوجة من وحي خيالهم.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات