فيديو. نور وماء.. مهرجان بريكسن في منطقة جبال الألب يسلط الضوء على قضايا المناخ

يسلط مهرجان "الماء والضوء" في مدينة بريكسن بشمال إيطاليا الضوء على قضايا المناخ، حيث قام فنانون ومحليون وعالميون بتحويل مواقع مائية ومباني تاريخية إلى معرض في الهواء الطلق. وينصب تركيز الأعمال الفنية على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بموضوعات المياه والضوء، متناولًا آثار تغير المناخ. ويتم عرض 36 عملًا قدمها فنانون من 17 دولة في جميع أنحاء المدينة.

يسلط مهرجان "الماء والضوء" في مدينة بريكسن بشمال إيطاليا الضوء على قضايا المناخ، حيث قام فنانون ومحليون وعالميون بتحويل مواقع مائية ومباني تاريخية إلى معرض في الهواء الطلق. وينصب تركيز الأعمال الفنية على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بموضوعات المياه والضوء، متناولًا آثار تغير المناخ. ويتم عرض 36 عملًا قدمها فنانون من 17 دولة في جميع أنحاء المدينة.