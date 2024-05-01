فيديو. من أثينا إلى بيروت.. عمال خرجوا في مسيرات في عيدهم فصدحت حناجرهم للقضية الفلسطينية

شهدت اليونان الأربعاء، مشاركة الآلاف في مسيرات عيد العمال، بينما تسببت الإضرابات التي تشهدها البلاد منذ شهر، في تعطيل وسائل النقل العام وخدمات السكك الحديدية.

وجاءت المسيرات في أثينا في أعقاب إضرابات واسعة النطاق قادتها قبل شهر أكبر نقابة في اليونان، وهي الاتحاد العام للعمال اليونانيين (GSEE)، للمطالبة بالعودة إلى حقوق المفاوضة الجماعية التي ألغيت خلال الأزمة المالية التي عصفت باليونان بين عامي 2010 و 2018.

وانضم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين إلى المسيرات، وعلت هتافات تستنكر الحرب الإسرائيلية على غزة، ورفع آخرون لافتات لدعم الطلاب المحتجين في الولايات المتحدة.

وفي لبنان، البلد الذي يعاني منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية طاحنة، خرج العشرات إلى شوارع العاصمة بيروت احتفالًا بعيد العمال العالمي. ونظم الحزب الشيوعي مسيرة حاشدة علت فيها الأعلام الفلسطينية إلى جانب العلمين اللبناني وعلم الحزب، وطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.