EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
حيوان الباندا
no comment

فيديو. من الصين إلى إسبانيا.. زوجا باندا يصلان إلى منزلهما الجديد في مدريد

وصل اثنان من دببة الباندا العملاقة إلى حديقة الحيوان بالعاصمة الإسبانية مدريد، أمس الإثنين، بعد رحلة طويلة بالطائرة من الصين. وقد رافق الزوجين إلى منزلهما الجديد خبراء صينيون وسيبقون معهما لثلاثة أشهر تقريبًا ليخضعا للحجر الصحي ويتأقلما مع حظيرتهما الجديدة والعاملين في الحديقة.

وصل اثنان من دببة الباندا العملاقة إلى حديقة الحيوان بالعاصمة الإسبانية مدريد، أمس الإثنين، بعد رحلة طويلة بالطائرة من الصين. وقد رافق الزوجين إلى منزلهما الجديد خبراء صينيون وسيبقون معهما لثلاثة أشهر تقريبًا ليخضعا للحجر الصحي ويتأقلما مع حظيرتهما الجديدة والعاملين في الحديقة.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات