فيديو. من الصين إلى إسبانيا.. زوجا باندا يصلان إلى منزلهما الجديد في مدريد

وصل اثنان من دببة الباندا العملاقة إلى حديقة الحيوان بالعاصمة الإسبانية مدريد، أمس الإثنين، بعد رحلة طويلة بالطائرة من الصين. وقد رافق الزوجين إلى منزلهما الجديد خبراء صينيون وسيبقون معهما لثلاثة أشهر تقريبًا ليخضعا للحجر الصحي ويتأقلما مع حظيرتهما الجديدة والعاملين في الحديقة.

وصل اثنان من دببة الباندا العملاقة إلى حديقة الحيوان بالعاصمة الإسبانية مدريد، أمس الإثنين، بعد رحلة طويلة بالطائرة من الصين. وقد رافق الزوجين إلى منزلهما الجديد خبراء صينيون وسيبقون معهما لثلاثة أشهر تقريبًا ليخضعا للحجر الصحي ويتأقلما مع حظيرتهما الجديدة والعاملين في الحديقة.