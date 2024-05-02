فيديو. إضاءة مقرات الاتحاد الأوروبي بالألوان احتفالاً بذكرى التوسع "الكبير"

احتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى العشرين لانضمام عشر دول أوروبية جديدة للتكتل عام 2004 كان أغلبها من شرق أوروبا مثل بولندا والتشيك. وأضيئت مباني المفوضية الأوروبية في بروكسل والبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ومبنى الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ باللونين الأزرق والأصفر، لتعكس شعار "20 عاما معا".

احتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى العشرين لانضمام عشر دول أوروبية جديدة للتكتل عام 2004 كان أغلبها من شرق أوروبا مثل بولندا والتشيك. وأضيئت مباني المفوضية الأوروبية في بروكسل والبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ومبنى الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ باللونين الأزرق والأصفر، لتعكس شعار "20 عاما معا".