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الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يرحب بنظيره الصيني شي جينبينغ
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فيديو. ترحيب حافل بالرئيس الصيني في صربيا والتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

رحب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بحرارة، بالرئيس شي جينبينغ الذي يصل إلى المحطة الثانية من جولته الأوروبية بعد فرنسا، ويسعى إلى تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع بلدان صديقة في أوروبا.

رحب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بحرارة، بالرئيس شي جينبينغ الذي يصل إلى المحطة الثانية من جولته الأوروبية بعد فرنسا، ويسعى إلى تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع بلدان صديقة في أوروبا.

وفرش فوتشيتش السجاد الأحمر لضيفه شي وزوجته بنغ ليوان، خارج المقر الرئيسي للحكومة في بلغراد، حيث استُقبل الزعيم الصيني بمراسم التحية بالطلقات المدفعية وبعزف النشيد الوطني الصيني، ولوح الرئيسان من الشرفة لعدة آلاف من الأشخاص الذين تجمعوا في الخارج، وبعضهم يلوح بالأعلام الصينية.

وقد أنفقت الصين المليارات في صربيا ودول البلقان المجاورة، خصوصا في مجالَي التعدين والصناعة. ووقعت بكين وبلغراد العام الماضي اتفاقا للتجارة الحرة.

وأشاد الرئيس شي بالصداقة المتينة بين الصين وصربيا، ودعا للعمل من أجل تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما وقعت مجموعة الصين للإعلام مذكرة تعاون مع إدارة السياحة الصربية.

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