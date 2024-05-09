فيديو. بوتين يرأس المراسم في الساحة الحمراء بموسكو للاحتفال بيوم النصر

انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إلى القوات العسكرية الروسية في الساحة الحمراء في موسكو للمشاركة في فعاليات يوم النصر.

وتنظم روسيا في التاسع من أيار / مايو من كل عام، احتفالًا وطنيًا بمناسبة اليوم الذي حقق فيه الاتحاد السوفييتي النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وهو الأمر الذي حوله بوتين إلى ركيزة من ركائز حكمه المستمر منذ نحو ربع قرن.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد بوتين أنه "لن أسمح بتهديد أكبر قوة نووية في العالم"، في إشارة إلى روسيا.

يُعدّ هذا اليوم عطلة وطنية في روسيا، حيث يتم الاحتفال بذكرى هذا النصر بفعاليات مختلفة بما في ذلك العروض العسكرية والاحتفالات الرسمية وتكريم الجنود والضحايا.