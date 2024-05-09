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آثار الفيضانات في كينيا
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فيديو. الفيضانات تستمر في حصد الأرواح في كينيا

تستمر الأمطار الغزيرة وما يصاحبها من فيضانات وسيول في إيقاف شتى مظاهر الحياة الطبيعية في كينيا.

تستمر الأمطار الغزيرة وما يصاحبها من فيضانات وسيول في إيقاف شتى مظاهر الحياة الطبيعية في كينيا.

وقُتل ما لا يقل عن 238 شخصاً خلال أسابيع من الفيضانات في البلاد، بالإضافة إلى ما صاحبها من نزوح أكثر من 40 ألف أسرة، بحسب وزارة الداخلية الكينية.

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