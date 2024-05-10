فيديو. نزوح جديد في رفح وأطفال يتظاهرون للمطالبة بحقهم في التعليم

تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد بضعة أيام على بدء العملية العسكرية في رفح، في وقت يواصل المدنيون الفلسطينيون النزوح قسرا إلى وسط القطاع فرارا من جحيم القصف الوحشي الإسرائيلي.

إلى ذلك تجمع العشرات من المستوطنين الإسرائيليين بعضهم يحمل الأعلام الإسرائيلية، بالقرب من معبر كرم أبو سالم وحاولوا منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يوم الخميس، ودأب المستوطنون على منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب على غزة بحجة عدم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، ويعتبر معبر كرم أبو سالم معبر البضائع الرئيس بين إسرائيل وغزة.

وفي سياق متصل نظم العشرات من الأطفال في غزة وقفة طالبوا فيها بحقهم في التعليم والعودة إلى مقاعد الدراسة والانتظام في العملية التعليمية التي حرموا منها منذ اندلاع الحرب قبل سبعة أشهر.