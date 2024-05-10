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آثار الفيضانات في البرازيل
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فيديو. فرق الإنقاذ تبحث عن المنكوبين جرّاء الفيضانات في البرازيل

هرعت فرق الدفاع المدني لإنقاذ المنكوبين عقب مقتل 100 شخص على الأقل جرّاء الفيضانات في جنوب البرازيل.

هرعت فرق الدفاع المدني لإنقاذ المنكوبين عقب مقتل 100 شخص على الأقل جرّاء الفيضانات في جنوب البرازيل.

وأدت الأمطار الغزيرة والسيول إلى نزوح أكثر من 230 ألف شخص وعزل آلاف أخرين وسط توقعات بهبوب عواصف ممطرة جديدة.

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