فيديو. الأهالي يرممون الجامع الكبير في مالي.. درّة العمارة التقليدية وأضخم مسجد طيني في العالم

يُعاد بناء "الجامع الكبير" في جينيه من كل عام في شهر أبريل/نيسان بهدف حماية جدران المسجد من التشقق والانهيار بسبب هطول الأمطار.

الجامع الكبير في جينيه هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وهو وجهة سياحية شهيرة، ويعتبر أكبر مبنى من الطوب اللبن في العالم. تم بناؤه في القرن الثالث عشر وتوسيعه وإعادة بنائه عدة مرات على مر القرون، ويتكون المسجد من فناء كبير محاط بجدار من الطوب اللبن، وله 3 أبراج مآذن.

وخلال فصل الشتاء تدمر الرياح والعواصف والأمطار السطوح الهشة الطينية للمبانى ومنها مسجد جينيه أو المسجد الكبير الأمر الذى يتطلب إعادة بناء السطح أو السقف الخاص به مرة كل عام ويشارك في ذلك كافة السكان فى المدينة التى تقع في غرب أفريقيا.

وتضمن هذه المبادرة الجماعية الهائلة صمود المسجد أمام الانهيار خلال موسم المطر، على الرغم من اختلاف شكله بعض الشيء في كل عام.