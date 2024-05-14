فيديو. مئات الفلسطينيين يتظاهرون في الخليل مساندة لأهاليهم في غزة

تظاهر مئات الفلسطينيين في شوارع الخليل في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن دعمهم للفلسطينيين ودعوا الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار. وفرّ أكثر من 400 ألف فلسطيني من رفح خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توغل القوات الإسرائيلية في عمق المدينة الجنوبية، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، كما قصفت إسرائيل أيضاً شمال غزة المدمر، حيث أعاد بعض مقاتلي الفصائل الفلسطينية تجميع صفوفهم، في مناطق قال الجيش الإسرائيلي إنه أخلاها منذ أشهر.

تظاهر مئات الفلسطينيين في شوارع الخليل في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن دعمهم للفلسطينيين ودعوا الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار. وفرّ أكثر من 400 ألف فلسطيني من رفح خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توغل القوات الإسرائيلية في عمق المدينة الجنوبية، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، كما قصفت إسرائيل أيضاً شمال غزة المدمر، حيث أعاد بعض مقاتلي الفصائل الفلسطينية تجميع صفوفهم، في مناطق قال الجيش الإسرائيلي إنه أخلاها منذ أشهر.