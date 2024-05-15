فيديو. بلينكن يخاطب الأوكرانيين "أنتم لستم وحدكم"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن تأخير الكونغرس الأمريكي في الموافقة على المساعدات العسكرية، عرض أوكرانيا لهجمات روسية بصورة متزايدة. وقام بلينكن بزيارة غير معلنة لأوكرانيا، تحدث فيها إلى طلاب وأساتذة الجامعة التقنية الوطنية في أوكرانيا (معهد إيغور سيكورسكي للفنون التطبيقية في كييف)، قائلاً: "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم". وأضاف: "نحن معكم اليوم وسنبقى إلى جانبكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار طريقها".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن تأخير الكونغرس الأمريكي في الموافقة على المساعدات العسكرية، عرض أوكرانيا لهجمات روسية بصورة متزايدة. وقام بلينكن بزيارة غير معلنة لأوكرانيا، تحدث فيها إلى طلاب وأساتذة الجامعة التقنية الوطنية في أوكرانيا (معهد إيغور سيكورسكي للفنون التطبيقية في كييف)، قائلاً: "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم". وأضاف: "نحن معكم اليوم وسنبقى إلى جانبكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار طريقها".