Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يخاطب الطلاب والأساتذة في معهد إيغور سيكورسكي للفنون التطبيقية في كييف، أوكرانيا، 14 مايو 2024
no comment

فيديو. بلينكن يخاطب الأوكرانيين "أنتم لستم وحدكم"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن تأخير الكونغرس الأمريكي في الموافقة على المساعدات العسكرية، عرض أوكرانيا لهجمات روسية بصورة متزايدة. وقام بلينكن بزيارة غير معلنة  لأوكرانيا، تحدث فيها إلى طلاب وأساتذة الجامعة التقنية الوطنية في أوكرانيا (معهد إيغور سيكورسكي للفنون التطبيقية في كييف)، قائلاً: "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم". وأضاف: "نحن معكم اليوم وسنبقى إلى جانبكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار طريقها".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن تأخير الكونغرس الأمريكي في الموافقة على المساعدات العسكرية، عرض أوكرانيا لهجمات روسية بصورة متزايدة. وقام بلينكن بزيارة غير معلنة  لأوكرانيا، تحدث فيها إلى طلاب وأساتذة الجامعة التقنية الوطنية في أوكرانيا (معهد إيغور سيكورسكي للفنون التطبيقية في كييف)، قائلاً: "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم". وأضاف: "نحن معكم اليوم وسنبقى إلى جانبكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار طريقها".

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات