فيديو. الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة في مناورات مشتركة مع كمبوديا

بدأت كمبوديا والصين مناورات "التنين الذهبي" العسكرية السنوية هذا الأسبوع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، واستعرض الجيش الصيني "الكلاب" الروبوتية المجهزة بمدافع رشاشة.

وتشمل التدريبات التي تستمر 15 يوماً، 14 سفينة حربية - ثلاث منها من الصين - ومروحيتين و69 مركبة مدرعة ودبابة، وتتضمن تدريبات بالذخيرة الحية ومكافحة الإرهاب والإنقاذ الإنساني.

ولطالما كانت كمبوديا حليفًا قويًا للصين، حيث تلقت استثمارات بمليارات الدولارات، وتشعر واشنطن بقلق متزايد من أن بكين ستستخدم قاعدة بحرية كمبودية تعمل على تطويرها على خليج تايلاند لتوسيع نفوذها في المنطقة.