فيديو. أمطار غزيرة تودي إلى فيضانات جارفة شمال إيطاليا

يواصل رجال الإنقاذ عملياته لإجلاء المحاصرين في السيارات والمنازل التي غمرتها المياه في كل من ميلانو وفاريزي وكريمونا. وتواجه، في الوقت نفسه، حركة القطارات اضطرابات بسبب الأمطار الغزيرة، ما فاقم الفوضى في هذه المدن.

يواصل رجال الإنقاذ عملياته لإجلاء المحاصرين في السيارات والمنازل التي غمرتها المياه في كل من ميلانو وفاريزي وكريمونا. وتواجه، في الوقت نفسه، حركة القطارات اضطرابات بسبب الأمطار الغزيرة، ما فاقم الفوضى في هذه المدن.