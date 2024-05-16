فيديو. أعمال عنف دموية في كاليدونيا الجديدة.. والجيش الفرنسي ينتشر في نقاط حيوية

قتل شرطي ثان خلال أعمال العنف التي اندلعت في كاليدونيا الجديدة وأصيب العشرات من رجال الأمن اليوم الخميس.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، نشر الجيش لتأمين موانئ ومطارات الجزيرة. كما أعلن عن حظر شبكة تيك توك الاجتماعية في الأرخبيل الفرنسي.

كما قال أكبر مسؤول فرنسي في كاليدونيا الجديدة، الخميس، إن القوات المسلحة تحمي المطارين والميناء في الجزيرة.

وتأتي الاحتجاجات على خلفية تصويت في البرلمان بخصوص إصلاح دستوري، ينص على السماح للوافدين الجدد إلى الإقليم بالتصويت في الانتخابات الإقليمية. وترى عدد من التيارات السياسية في البلاد أن هذا الإصلاح يستهدف السكان المحليين الراغبين في الاستقلال عن فرنسا ويقوض تمثيلهم في البلاد.