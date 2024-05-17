Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
extract video
no comment

فيديو. المخرج الأمريكي كوبولا على البساط الأحمر في مهرجان كان

يأمل المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا بالحصول على جائزة ثالثة في مهرجان "كان"، عن فيلمه "ميغالوبوليس" والذي بلغت موازنته نحو 120 مليون دولار. ويروي الفيلم الذي وصف بالخيال العلمي قصة تدمير مدينة تشبه نيويورك إلى حد بعيد، يقوم بإعادة إعمار المدينة مهندس معماري يجسده الممثل آدم درايفر.

يأمل المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا بالحصول على جائزة ثالثة في مهرجان "كان"، عن فيلمه "ميغالوبوليس" والذي بلغت موازنته نحو 120 مليون دولار. ويروي الفيلم الذي وصف بالخيال العلمي قصة تدمير مدينة تشبه نيويورك إلى حد بعيد، يقوم بإعادة إعمار المدينة مهندس معماري يجسده الممثل آدم درايفر.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات