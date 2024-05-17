فيديو. المخرج الأمريكي كوبولا على البساط الأحمر في مهرجان كان

يأمل المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا بالحصول على جائزة ثالثة في مهرجان "كان"، عن فيلمه "ميغالوبوليس" والذي بلغت موازنته نحو 120 مليون دولار. ويروي الفيلم الذي وصف بالخيال العلمي قصة تدمير مدينة تشبه نيويورك إلى حد بعيد، يقوم بإعادة إعمار المدينة مهندس معماري يجسده الممثل آدم درايفر.

يأمل المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا بالحصول على جائزة ثالثة في مهرجان "كان"، عن فيلمه "ميغالوبوليس" والذي بلغت موازنته نحو 120 مليون دولار. ويروي الفيلم الذي وصف بالخيال العلمي قصة تدمير مدينة تشبه نيويورك إلى حد بعيد، يقوم بإعادة إعمار المدينة مهندس معماري يجسده الممثل آدم درايفر.