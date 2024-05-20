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رجل يقف أمام سيارة محترقة بعد أعمال عنف
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فيديو. فرنسا تطلق "عملية كبيرة" في كاليدونيا الجديدة لاستعادة السيطرة وسط أعمال شغب

أطلقت السلطات الفرنسية "عملية كبيرة" في كاليدونيا الجديدة الأحد تهدف إلى إعادة بسط سلطتها على الجزيرة التي تجتاحها أعمال شغب أسبوع، واستعادت قوات الأمن الفرنسية سيطرتها على الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي في كاليدونيا الجديدة بعد أسبوع من أعمال العنف.

أطلقت السلطات الفرنسية "عملية كبيرة" في كاليدونيا الجديدة الأحد تهدف إلى إعادة بسط سلطتها على الجزيرة التي تجتاحها أعمال شغب أسبوع، واستعادت قوات الأمن الفرنسية سيطرتها على الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي في كاليدونيا الجديدة بعد أسبوع من أعمال العنف.

تمّ استخدام المركبات المدرعة والجرافات لإزالة الحواجز المتفحمة التي أغلقت مطار نوميا لاتونتوتا، وذلك في خضمّ احتجاجات عارمة ضد إصلاحات التصويت يُطالب بها السكان الأصليون الذين يناضلون منذ زمن طويل من أجل الاستقلال.

تسبّبت أعمال العنف في إغلاق المطار، الذي يربط كاليدونيا الجديدة بأستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا وغيرها من الدول، يوم الثلاثاء، تاركة وراءها دمارا واسعا.

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