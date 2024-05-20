فيديو. في خطاب تنصيبه.. رئيس تايوان يحث الصين على وقف "الترهيب العسكري"

بدأ الرئيس التايواني المنتخب حديثاً لاي تشينغ-تي ولايته بخطاب تنصيب حث فيه الصين على وقف ما وصفه بالترهيب العسكري ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقال تشينغ-لاي خلال خطابه: "طالما رفضت الصين نبذ استخدام القوة ضد تايوان، يتعين علينا جميعاً في تايوان أن نفهم أنه حتى لو قبلنا موقف الصين برمته وتنازلنا عن سيادتنا، فإن طموح الصين في ضم تايوان لن يختفي ببساطة".

وتطالب الصين بضم تايوان وتعتبره من حقوق بكين التاريخية في وقت تسعى فيه تايوان للحفاظ على استقلاليتها بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية.