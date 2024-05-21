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عملات معدنية في المملكة المتحدة
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فيديو. عملة تذكارية تكريما لقوات الحلفاء والمحاربين القدامى

كشفت دار سك عن عملة تذكارية بقيمة 50 بنسًا تكريمًا لقوات الحلفاء والمحاربين القدامى الاثنين، وقبل الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال نورماندي. ويعد إنزال نورماندي أكبر عملية غزو بحري تم بها تحرير مناطق شمال غرب أوروبا من ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

كشفت دار سك عن عملة تذكارية بقيمة 50 بنسًا تكريمًا لقوات الحلفاء والمحاربين القدامى الاثنين، وقبل الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال نورماندي. ويعد إنزال نورماندي أكبر عملية غزو بحري تم بها تحرير مناطق شمال غرب أوروبا من ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

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