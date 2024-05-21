كشفت دار سك عن عملة تذكارية بقيمة 50 بنسًا تكريمًا لقوات الحلفاء والمحاربين القدامى الاثنين، وقبل الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال نورماندي. ويعد إنزال نورماندي أكبر عملية غزو بحري تم بها تحرير مناطق شمال غرب أوروبا من ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
Next
Next
Next
فيديو. عملة تذكارية تكريما لقوات الحلفاء والمحاربين القدامى
كشفت دار سك عن عملة تذكارية بقيمة 50 بنسًا تكريمًا لقوات الحلفاء والمحاربين القدامى الاثنين، وقبل الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال نورماندي. ويعد إنزال نورماندي أكبر عملية غزو بحري تم بها تحرير مناطق شمال غرب أوروبا من ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
المزيد من no comment
Next
Next
Next
Next
آخر الفيديوهات
Next
Next
هل تستطيع امتلاك مزرعة ألبان محايدة مناخيًا وتحقق أرباحًا؟
بالمشاركة مع COPERNICUS
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next