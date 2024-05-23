Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
غابة الفراشات في جبال الألب
no comment

فيديو. جنة الفراشات في ترينتو الإيطالية رحلة إلى عالم سحري من التنوع البيولوجي

بين أحضان الطبيعة الخلابة في جبال الألب الإيطالية، تقع واحة استثنائية فريدة من نوعها تُعرف باسم غابة الفراشات.

بين أحضان الطبيعة الخلابة في جبال الألب الإيطالية، تقع واحة استثنائية فريدة من نوعها تُعرف باسم غابة الفراشات.

في هذا الملاذ السحري في ترينتو الإيطالية، ترفرف الفراشات من مختلف الأنواع والألوان بحرية مسطرة لوحة فنية طبيعية ساحرة.

النظام البيئي هنا مستوحى من متنزه جبال أودزونغوا الوطني في تنزانيا، وهو موطن لتنوع بيولوجي فريد وجزء من سلسلة جبال ومنطقة غابات مطيرة.

وتهدف الغابة إلى تعزيز الوعي العام حول الأبحاث التي يجريها متحف Museo delle Scienze (MUSE)، والتي تهدف إلى دراسة وحماية التنوع البيولوجي في العالم من التهديدات مثل إزالة الغابات وتغير المناخ.

وتعتبر الغابات موطنًا هامًا للعديد من أنواع الفراشات، حيث توفر لها الغذاء والمأوى ومواقع التكاثر. ومع إزالتها تفقد الفراشات هذه المكونات الأساسية لحياتها، مما يؤدي إلى انخفاض أعدادها بشكل كبير.

اعلان
اعلان

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان