فيديو. جنة الفراشات في ترينتو الإيطالية رحلة إلى عالم سحري من التنوع البيولوجي

بين أحضان الطبيعة الخلابة في جبال الألب الإيطالية، تقع واحة استثنائية فريدة من نوعها تُعرف باسم غابة الفراشات.

في هذا الملاذ السحري في ترينتو الإيطالية، ترفرف الفراشات من مختلف الأنواع والألوان بحرية مسطرة لوحة فنية طبيعية ساحرة.

النظام البيئي هنا مستوحى من متنزه جبال أودزونغوا الوطني في تنزانيا، وهو موطن لتنوع بيولوجي فريد وجزء من سلسلة جبال ومنطقة غابات مطيرة.

وتهدف الغابة إلى تعزيز الوعي العام حول الأبحاث التي يجريها متحف Museo delle Scienze (MUSE)، والتي تهدف إلى دراسة وحماية التنوع البيولوجي في العالم من التهديدات مثل إزالة الغابات وتغير المناخ.

وتعتبر الغابات موطنًا هامًا للعديد من أنواع الفراشات، حيث توفر لها الغذاء والمأوى ومواقع التكاثر. ومع إزالتها تفقد الفراشات هذه المكونات الأساسية لحياتها، مما يؤدي إلى انخفاض أعدادها بشكل كبير.