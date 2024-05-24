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تايلند
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فيديو. محافظة تايلاندية تلجأ إلى الحيلة للإيقاع بالقرود المشاغبة

عندما وجد بعض أصحاب المتاجر في محافظة لوببوري التايلاندية، أن وجود القرود ونشاطها قد نفّر المتسوقين، بادر المسؤولون بمعالجة مشكلة القرود المتزايدة في المنطقة الحضرية، بعد سلسلة من المواجهات مع الناس الذين يعيشون هناك، حيث يُعتقد أن هناك حوالي 2500 قرد طليق. واستخدمت السلطات الأقفاص للقبض على القرود، وبعد أن يتم الإمساك بها، يتم تنظيفها وترقيمها للمراقبة. لكن بعض القرود أصبحت تتفادى الإيقاع بها في الأقفاص، لأنها أخذت العبرة مما حدث لغيرها. وتعد هذه القرود من أهم عوامل الجذب السياحي، لكنها أصبحت عدوانية بشكل متزايد، إذ انتشرت العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت، تظهرها وهي تخطف الطعام من السكان، وتتسبب في إصابات لعدد منهم.

عندما وجد بعض أصحاب المتاجر في محافظة لوببوري التايلاندية، أن وجود القرود ونشاطها قد نفّر المتسوقين، بادر المسؤولون بمعالجة مشكلة القرود المتزايدة في المنطقة الحضرية، بعد سلسلة من المواجهات مع الناس الذين يعيشون هناك، حيث يُعتقد أن هناك حوالي 2500 قرد طليق. واستخدمت السلطات الأقفاص للقبض على القرود، وبعد أن يتم الإمساك بها، يتم تنظيفها وترقيمها للمراقبة. لكن بعض القرود أصبحت تتفادى الإيقاع بها في الأقفاص، لأنها أخذت العبرة مما حدث لغيرها. وتعد هذه القرود من أهم عوامل الجذب السياحي، لكنها أصبحت عدوانية بشكل متزايد، إذ انتشرت العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت، تظهرها وهي تخطف الطعام من السكان، وتتسبب في إصابات لعدد منهم.

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